Берлин, 18 января, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Украинские беженцы должны быть немедленно выдворены с территории Германии. Об этом сообщила депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) Катрин Эбнер-Штайнер, слова которой приводит немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

flickr.com/Sebastian Indra/Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

«Все украинские военные беженцы должны покинуть страну, причём немедленно», — заявила она, выступая в баварском парламенте.

Депутат также выступила за «комплексную ремиграцию», направленную на препятствование наводнению страны получателями пособий, которые не желают ассимилироваться и интегрироваться в немецкое общество.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря прошлого года американский миллиардер Илон Маск заявил, что только партия «Альтернатива для Германии» способна спасти немецкий народ. Сопредседатель партии Алиса Вайдель в ответ оставила комментарий, в котором указала, что он совершенно прав.

Спустя два дня издание Bild поделилось результатами исследования, согласно которому Вайдель стала наиболее поддерживаемым кандидатом на пост немецкого канцлера. Если бы канцлер ФРГ избирался в ходе прямого голосования, то её поддержали бы 24% опрошенных, это на 3 п. п. превысило показатели предыдущей недели.

11 января съезд партии официально утвердил Вайдель в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ.