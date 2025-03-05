Лондон, 5 марта, 2025, 12:13 — ИА Регнум. США запретили Великобритании снабжать Украину американскими разведданными после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский четко обозначил нежелание урегулировать конфликт мирным путем. Об этом 5 марта написала газета The Daily Mail со ссылкой на источники.

ADAM VAUGHAN/EPA/ТАСС

«Все британские спецслужбы и военные ведомства получили приказ, прямо запрещающий делиться разведданными, полученными в США, ранее известными как Releasable to Ukraine (возможен выпуск на Украину. — Ред.)», — говорится в статье.

Отмечается, что к организациям, на которые распространяется запрет, относятся британский Центр правительственной связи, шпионские агентства и разведывательные подразделения минобороны.

СМИ отмечает, что Вашингтон будет серьезно контролировать передачу своих разведданных через находящиеся в Киеве агентства.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта Reuters сообщило, что около 4:30 МСК американская военная помощь Украине была прекращена.

Такое решение было принято на фоне прошедшей 28 февраля в Белом доме встречи президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В ходе неё американский лидер указал на неминуемость мирных переговоров, а Зеленский выступил за продолжение боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Глава киевского режима также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и при этом даже позволил себе нецензурно выругаться.

Газета Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника 4 марта написала, что приостановка военной помощи США Украине обернется для Киева новыми потерями территорий. При этом чиновник выразил надежду на то, что американская военная помощь будет возобновлена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона о приостановке военной помощи Украине шагом к мирному урегулированию конфликта. Представитель Кремля добавил, что страны Европы попытаются каким-то образом компенсировать Киеву отказ Вашингтона от поставок оружия на Украину.

4 марта Трамп выступил в конгрессе с речью, которая продолжалась полтора часа. В ней он упомянул, что получил письмо от Зеленского о готовности сесть за стол переговоров для обсуждения «долгосрочного мира» на Украине в ближайшее время. Американский лидер также добавил, что намерен завершить украинский конфликт.