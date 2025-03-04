Варшава, 4 марта, 2025, 05:15 — ИА Регнум. Поляки устали от богатых граждан Украины в Европе, заявил 3 марта министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Его слова приводит военное ведомство в соцсети X (бывший Twitter).

Сергей Корсун ИА Регнум

Он заявил, что в интересы Варшавы входит «ежедневное ослабление России».

«Однако я понимаю, что есть усталость и разочарование, особенно когда вы видите десятки, сотни тысяч, а может быть, даже более миллиона молодых украинцев, ездящих на лучших автомобилях Европы и проводящих выходные в пятизвездочных отелях. Это разочарование существует — я не боюсь сказать это», — заявил Косиняк-Камыш.

Как передавало ИА Регнум, Косиняк-Камыш не раз негативно высказывался о поведении украинцев в Польше. Так, в октябре прошлого года Косиняк-Камыш заявлял, что жители Польши возмущаются, видя, какой роскошный образ жизни ведут в стране некоторые беженцы с Украины.

По его словам, беженцы с Украины нагло пользуются поддержкой Варшавы: они приезжают в страну, получают деньги и возвращаются с ними к себе на родину. Это очень раздражает простых поляков.

В конце июля 2024 года глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцев, живущих в Европейском союзе, нужно вынудить вернуться к себе в страну. В сентябре он призвал ЕС остановить выплату пособия украинским беженцам. Дипломат добавил, что Варшава уже прекратила такие выплаты.