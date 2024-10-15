Варшава, 15 октября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Жители Польши возмущаются, видя, какой роскошный образ жизни ведут в стране некоторые беженцы с Украины, заявил 15 октября польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью изданию Interia.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Отметив, что главной заботой польских властей всегда должно быть качество жизни поляков и их чувство безопасности, министр заявил, что Польша была первой страной, которая помогла Киеву военной техникой. Несмотря на этом с украинской стороны не было сделано ни одного доброго жеста.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказывал предложениелишить социальных льгот мужчин, проживающих в стране и не являющихся её гражданами. Среди работодателей в Польше поднялся шум, что если страна примет такое решение, то украинцы поедут в Германию или Италию.

«Поэтому решение, о котором говорит министр Сикорский, должно иметь общеевропейское измерение. Дело в том, что наше общество очень возмущено видом молодых людей с Украины, которые ездят на лучших автомобилях и проводят выходные в пятизвёздочных отелях. И это несправедливо по отношению к полякам, которые вносят свой вклад в здравоохранение, льготы, образование, поставки оружия и другую помощь», — заявил Косиняк-Камыш.

Как сообщало ИА Регнум, Косиняк-Камыш не раз негативно высказывался о поведении украинцев в Польше. По его словам, беженцы с Украины нагло пользуются поддержкой Варшавы: они приезжают в страну, получают деньги и возрращаются с ними к себе на родину. Это очень раздражает простых поляков.

В конце июля Сикорский заявил, что украинцев, живущих в Европейском союзе, нужно вынудить вернуться к себе в страну. В сентябре он призвал ЕС остановить выплату пособия украинским беженцам. Дипломат добавил, что Варшава уже прекратила такие выплаты.