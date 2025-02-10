Варшава, 10 февраля, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Украинские беженцы в массовом порядке начали выезжать из Польши в Германию. Об этом написал 10 февраля портал inPoland со ссылкой на данные Европейского статистического бюро (Eurostat).

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Эксперты, мнение которых приводят журналисты, указывают на тенденцию переселения украинских беженцев из стран Центральной и Восточной Европы в государства на юге и западе европейского континента.

Основными мотивами для переезда называются более высокий уровень дохода, улучшенные социальные гарантии и более качественная медицинская помощь, которую можно получить в ФРГ.

В публикации отмечается, что по состоянию на конец 2024 года в Германии проживало более 1,14 млн украинских беженцев. Это составляет почти 27,2% от общего числа граждан Украины, прибывших в страны ЕС.

При этом численность украинских беженцев в Польше существенно уменьшилась. С 2022 года по конец 2024 года их количество в стране сократилось с примерно 1,3 млн до 983,8 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля прошлого года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал вынудить украинских граждан, живущих в ЕС, вернуться в свою страну. В сентябре он предлагал ЕС остановить выплату пособия беженцам с Украины, отметив, что Варшава уже прекратила такие выплаты.

Глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш не раз негативно высказывался о поведении украинцев в Польше. По его словам, беженцы с Украины нагло пользуются поддержкой Варшавы: они приезжают в страну, получают деньги и возвращаются с ними к себе на родину. Министр подчёркивал, что эта ситуация вызывает раздражение у простых поляков.