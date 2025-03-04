Вашингтон, 4 марта, 2025, 03:58 — ИА Регнум. Представитель Белого дома подтвердил приостановку президентом США Дональдом Трампом всей военной помощи киевскому режиму. Об этом 3 марта сообщило агентство Reuters.

(сс) The White House

«Президент ясно дал понять, что он сфокусирован на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы внести вклад в урегулирование (конфликта на Украине. — Прим. ред.)», — заявил представитель администрации Трампа.

Ранее агентство Bloomberg и телеканал Fox News сообщили, что Трамп поручил временно приостанавливать всю военную помощь Украине. Отмечалось, что решение было принято после перепалки, учиненной главой киевского режима Владимиром Зеленским во время визита в Белый дом 28 февраля. Приказ будет оставаться в силе, пока киевский режим не продемонстрирует «добросовестную приверженность» к мирным переговорам.

По данным Bloomberg, в рамках указа Трампа также приостанавливается передача Киеву оружия, находящегося в пути на самолетах и ​​кораблях или ожидающее в транзитных пунктах в Польше. Агентство сообщило, что Трамп дал соответствующее распоряжение министру обороны Питу Хегсету.

Источник Fox News уточнял, что это не окончательное прекращение помощи, а пауза.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых на Украине. Но его встреча с президентом США Дональдом Трампом завершилась скандалом. В ходе переговоров глава киевского режима вступил в перепалку, подписание документа отменили, и украинский политик досрочно покинул Белый дом.

Позже, 3 марта, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц подчеркнул, что военная помощь США, предоставляемая Украине, и терпение американцев не безграничны. При этом время не на стороне тех, кто хочет вечно длить конфликт, добавил он.