Краснодар, 16 декабря, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Частичная утечка нефтепродуктов произошла в результате крушения танкеров в Керченском проливе, сообщили 16 декабря в пресс-службе правительства России.

Кадр из видео

«В результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно утечка нефтепродуктов произошла частично», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сейчас завершаются подготовительные работы по уборке нефтепродуктов. Кроме того, отмечается, что планируется провести облёт района крушения. С этой целью будет задействован вертолёт.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе потерпел крушение танкер «Волгонефть 212» с четырьмя тоннами мазута на борту. Это произошло из-за шторма в Чёрном море в 8 км от берега. Один из членов экипажа погиб, а остальных 13 человек, которые находились на борту, эвакуировали.

Ещё один танкер, «Волгонефть-239», который также перевозил четыре тонны мазута, получил повреждения из-за шторма в Керченском проливе. Судно, на борту которого находилось 14 человек, дрейфовало в сторону Тамани и село на мель. 16 декабря МЧС России проинформировало, что по меньшей мере пятерых человек с танкера «Волгонефть-239» удалось спасти. На месте ЧП работают более 200 сотрудников и 37 единиц техники.

Следственный комитет возбудил уголовные дела в связи с крушениями танкеров. Глава СК России Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования. Потерпевшим крушение судам более 50 лет.

Президент РФ Владимир Путин ранее принял доклады о ситуации с танкерами от главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Он поручил создать рабочую группу, которая будет отвечать за проведение спасательных работ и ликвидацию последствий в случае разлива топлива.