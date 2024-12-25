Краснодар, 25 декабря, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Краевой режим ЧС объявлен на Кубани, где не прекращается выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 декабря в своём Telegram-канале.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Отмечается, что выброс затянулся и ситуация по-прежнему напряжённая, поэтому режим ЧС муниципального уровня пришлось сменить на краевой.

«Изначально, по расчетам учёных и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Чёрного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх. В итоге их выносит на наши пляжи», — говорится в публикации.

Губернатор поблагодарил волонтёров и жителей края за помощь и сообщил о назначении главой региональный штаба своего заместителя Игоря Галася.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение во время шторма. Один из танкеров сел на мель, у второго оторвало носовую часть. Произошла частичная утечка нефтепродуктов.

На территории Анапы открылся единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег. Устранением загрязнения занимаются в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и «Народного фронта».

По поручению президента России Владимира Путина глава правительства России Михаил Мишустин создал рабочую группу для координации ликвидации последствий ЧП. Непрерывно идёт визуальный мониторинг береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста. В работе задействованы региональные и федеральные ведомства.

Кроме того, 24 декабря глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что собственники затонувших в Чёрном море танкеров с нефтью обязались поднять их и утилизировать. В ведомстве отметили, что ликвидация мазута с прибрежных территорий идёт с утра до поздней ночи. Основные работы проводятся на двух участках — от Благовещенской до Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы.