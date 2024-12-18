Краснодар, 18 декабря, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта устраняют загрязнения после крушения танкеров с мазутом в Краснодарском крае, сообщили 18 декабря в пресс-службах организаций.

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«В Анапе откликнулось более 4 тыс. волонтёров, которые уже привлечены к ликвидации последствий. Из них около 1 тыс. приехали из других муниципалитетов», — сказано в сообщении.

Так, первая группа волонтёров движения «Экосистема» и молодёжного центра города Новороссийска приступила к устранению последствий ЧП на берегах природного парка «Анапская пересыпь». Участниками мероприятия стали 300 добровольцев из разных районов.

Более 1 тыс. активистов «Движения первых» Краснодарского края совместно с наставниками принимают участие в сборе и поставке необходимого инвентаря для очистки прибрежной зоны.

Региональный и муниципальные штабы #МЫВМЕСТЕ обследовали участки, выявили и начали очищать береговую линию от нефтепродуктов. Кроме того, волонтёры обеспечивают пункты обогрева и питания.

Активисты «Молодой Гвардии» оказывают помощь в очистке береговой полосы в районе Джемете. Активисты собирают загрязнённый песок, устанавливают барьеры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефтепродуктов, а также занимаются информированием жителей.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма. У одного из судов оторвало носовую часть, второе село на мель. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов.

Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что из-за сложившейся ситуации в четырёх населённых пунктах региона ввели режим повышенной готовности. Однако, по словам губернатора, угрозы для экологической обстановки в регионе нет.

18 декабря Следственный комитет РФ по Республике Крым и городу Севастополю предъявил обвинение двум капитанам нефтетанкеров «Волгонефть», потерпевших крушение в акватории Чёрного моря.