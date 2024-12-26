Анапа, Краснодарский край, 26 декабря, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Анапу для осуществления контроля за работами по ликвидации выброса мазута. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«На месте он проверит организацию и проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Керченского пролива», — указано в Telegram-канале МЧС РФ.

Глава ведомства осмотрит участки очистки береговой линии, а также проведёт заседание правительственной комиссии.

К настоящему времени загрязнённый мазутом грунт собирают и вывозят на пяти участках общей протяженностью 54 км. Всего вывезли уже свыше 23,5 тыс. т. На месте трудятся более 4300 человек и свыше 400 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря два танкера, перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов. Из-за сложившейся ситуации в четырёх населённых пунктах региона ввели режим повышенной готовности. Вместе с тем глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что угрозы для экологической обстановки в регионе нет.

Позднее Ространснадзор в ходе проверки установил, что затонувшие в Керченском проливе танкеры нарушили сезонные ограничения на плавание в акватории. Несколько танкеров компании не были включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.

Собственник одного из танкеров уже обязался поднять его и утилизовать. Подтверждение от второго ожидается в ближайшее время. Ликвидация мазута с прибрежных территорий идёт с утра до поздней ночи. Основные работы проводятся на двух участках — от Благовещенской до Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы, отметили в Минприроды РФ.

На территории Анапы открылся единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег. Устранением загрязнения занимаются в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и «Народного фронта».