Анапа, Краснодарский край, 24 декабря, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Собственники затонувших в Чёрном море танкеров с нефтью обязались поднять их и утилизировать. Об этом 24 декабря заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Пресс-служба Минприроды России/ТАСС

Министр природных ресурсов 24 декабря провёл в Анапе оперативное совещание по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе. Он осмотрел пляжи, которые в большей степени пострадали от выбросов мазута.

«Согласно информации Минтранса, собственник танкера «Волгонефть-239» юридически подтвердил, что берёт на себя ответственность по подъёму и утилизации судна. Предложен механизм, как скачать оставшееся в танкере топливо. От второго собственника завтра ожидаем письменное подтверждение, что работа будет организована», — процитировала Козлова пресс-служба Минприроды.

В ведомстве отметили, что ликвидация мазута с прибрежных территорий идёт с утра до поздней ночи. Основные работы проводятся на двух участках — от Благовещенской до Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы.

Со своей стороны губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что источник загрязнения находится в море. Он напомнил, что необходимо выполнить поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу купировать выход нефтепродуктов в море.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение во время шторма. Один из танкеров сел на мель, у второго оторвало носовую часть. Произошла частичная утечка нефтепродуктов.

На территории Анапы открылся единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег. Устранением загрязнения занимаются в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.

По поручению президента России Владимира Путина глава правительства России Михаил Мишустин создал рабочую группу для координации ликвидации последствий ЧП. Непрерывно идёт визуальный мониторинг береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста. В работе задействованы региональные и федеральные ведомства.