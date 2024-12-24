Керчь, Крым, 24 декабря, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Ространснадзор в ходе проверки установил, что затонувшие в Керченском проливе танкеры нарушили сезонные ограничения на плавание в акватории. Об этом 24 декабря сообщил Минтранс России.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ

«Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО «Волгатранснефть», не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом», — указано в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что Минтранс продолжает держать на контроле мониторинг обстановки в акватории Керченского пролива.

По последним данным, обследовано более 170 кв. км акватории. Суда подведомственного Росморречфлоту ФГБУ «Морспасслужба» очистили от мазута свыше 24,3 тыс. кв. м. Для ликвидации нефтепродуктов использовано 2705 кг нейтрализующего сорбента. В работах принимают участие 19 судов.

Специалисты также очистили 4,8 тыс. кв. м пляжей и участков берега, собрав около 14,5 т нефтесодержащих отходов. В устьях рек и лиманах разместили 200 м боновых заграждений.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря два танкера, перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов. Из-за сложившейся ситуации в четырёх населённых пунктах региона ввели режим повышенной готовности. Вместе с тем глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что угрозы для экологической обстановки в регионе нет.

В МЧС России 24 декабря отчитались, что на побережье Кубани и Крыма спасатели и волонтёры собрали больше 21 тыс. тзагрязнённого мазутом грунта. На местах работают более 9,5 тыс. человек и 437 единиц техники.

Собственник одного из танкеров уже обязался поднять его и утилизовать. Подтверждение от второго ожидается в ближайшее время. Ликвидация мазута с прибрежных территорий идёт с утра до поздней ночи. Основные работы проводятся на двух участках — от Благовещенской до Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы, отметили в Минприроды РФ.

На территории Анапы открылся единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег.Устранением загрязнения занимаются в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.