Москва, 21 декабря, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Сотрудники силовых структур проверили последних арендаторов машины сервиса каршеринга «Делимобиль», которую использовали для совершения теракта в отношении начальника войск РХБЗ Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игоря Кириллова. Об этом 21 декабря со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило «РИА Новости».

Максим Блинов/РИА Новости

«Несколько последних арендаторов автомобиля <…> были проверены на причастность к преступлению», — отметил собеседник агентства.

Как сообщили в сервисе каршеринга, все водители, берущие автомобили напрокат, верифицируются по паспорту и водительскому удостоверению.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел рано утром 17 декабря на юге-востоке Москвы. Бомба была заложена в электросамокат. СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ: об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

18 декабря правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершении теракта. Он признал вину и рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы. Мужчина также заявил, что действовал за вознаграждение в $100 тыс. и обещание обеспечить ему выезд в ЕС.

Чтобы наблюдать за подъездом генерала, подозреваемый арендовал автомобиль и оборудовал его камерой видеонаблюдения, с которой велась онлайн-трансляция для организаторов теракта в украинском Днепропетровске.

19 декабря Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого на два месяца.

ФСБ и спецслужбы Узбекистана устанавливают возможных соучастников убийства Кириллова и его помощника. В пресс-службе Федеральной службы безопасности отметили, что сотрудников украинских спецслужб, которые стоят за организацией теракта в Москве, ждёт заслуженное наказание.

20 декабря в Подмосковье на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Министерства обороны РФ состоялись похороны Кириллова. Указом президента Владимира Путина генерал посмертно удостоен звания Героя России за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.