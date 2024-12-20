Москва, 20 декабря, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, погибшему в результате теракта в Москве, посмертно присвоили звание Героя России. Об этом 20 декабря со ссылкой на высокопоставленный источник сообщило агентство ТАСС.

РИА Новости

«Звезда Героя передана его родным», ― добавил собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел рано утром 17 декабря на юге-востоке Москвы. Бомба была заложена в электросамокат. СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ: об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

18 декабря правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершении теракта. Он признал вину и рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы. Мужчина также заявил, что действовал за вознаграждение в $100 тыс. и обещание обеспечить ему выезд в ЕС. 19 декабря Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого на два месяца.

ФСБ и спецслужбы Узбекистана устанавливают возможных соучастников убийства Кириллова и его помощника. В пресс-службе Федеральной службы безопасности отметили, что сотрудников украинских спецслужб, которые стоят за организацией теракта в Москве, ждёт заслуженное наказание.

20 декабря в Подмосковье на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Министерства обороны РФ состоялись похороны Кириллова. На церемонии прощания присутствовали российский министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин направили венки.