Вашингтон, 20 декабря, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Представители команды избранного президента США Дональда Трампа заявили европейским чиновникам, что намерены продолжить военную поддержку Украины, сообщила в пятницу, 20 декабря, газета Financial Times.

Senior Airman/Global Look Press

По данным источников издания, представители Трампа в беседах с чиновниками ЕС заявили, что намерены обеспечивать ВСУ оружием после завершения горячей фазы конфликта, чтобы таким образом гарантировать «мир с помощью силы».

В то же время основной целью Трампа и его команды является скорейшее прекращение боевых действий, и, кроме того, избранный президент США не поддерживает идею о принятии Украины в НАТО, сказано также в сообщении.

Собеседники издания также заявили, что Трамп, судя по заявлениям представителей его команды, намерен потребовать увеличения доли военных расходов в бюджетах европейских стран НАТО до 5% ВВП. Сейчас обязательным является уровень расходов в 2% ВВП.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Кроме того, Трамп сказал, что работает над прекращением конфликта на Украине, и что «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут.

12 декабря избранный президент США не стал прямо отвечать на вопрос, сократит ли он помощь Украине в случае её отказа от мирного соглашения с Россией, которое он намерен предложить. Трамп отметил, что ответ на такой вопрос может помешать заключению соглашения.

20 ноября Зеленский признал, что Киев потерпит поражение в конфликте, если военная поддержка со стороны США прервётся или сократится. По его словам, собственного производства оружия на Украине недостаточно для ведения боевых действий.

Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. В ноябре обозреватели The Wall Street Journal отмечали, что сценарий, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости. Позднее они также сообщали, что команда избранного президента США не поддерживает вступление Украины в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться с предвыборными обещаниями.

Президент Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

В ноябре президент заявил, что вышеперечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в сентябре отмечал, что Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока на выбьет украинских террористов из Курской области.