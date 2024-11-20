Вашингтон, 20 ноября, 2024, 03:53 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский уверенно признал, что Киев потерпит поражение в конфликте, если военная поддержка со стороны США прервётся или сократится.

ИА Регнум Владимир Зеленский

«Если помощь сократят, мы проиграем. Конечно, мы всё равно будем сражаться, у нас есть собственное производство, но его недостаточно, чтобы победить и выжить», — заявил Зеленский 19 ноября в интервью телеканалу Fox News.

Также он сказал, что если новая администрация избранного президента США Дональда Трампа сократит военную помощь, то это будет «американским выбором», а Киев «решит, что с этим делать».

Как сообщало ИА Регнум, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд 18 ноября заявила, что Белый дом в ближайшее время объявит о новых поставках военной помощи ВСУ. Подробности о поставках она не раскрыла.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о продолжении наращивания производства дальнобойных ракет в стране, в том числе разрабатываются новые ракеты-дроны, а именно «Паляница».