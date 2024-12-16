Вашингтон, 16 декабря, 2024, 19:41 — ИА Регнум. В работе по урегулированию на Украине удалось достичь «небольшого прогресса» команде избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил 16 декабря в ходе выступления в своём поместье Мар-а-Лаго в американском штате Флорида.

Ashley Chan/Global Look Press

«У нас есть небольшой прогресс», — сказал политик.

Он утверждает, что усиленно трудится в указанном направлении. Трамп назвал украинский конфликт «ужасным».

Кроме того, по словам избранного президента, он и его окружение также работают над освобождением заложников, взятых плен в рамках противостояния на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп не раз обещал добиться быстрого завершения украинского конфликта после вступления в должность президента. Он говорил, что сможет это сделать за 24 часа.

7 декабря в Париже прошла встреча Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Разговор длился менее получаса. Никаких итоговых заявлений политики не сделали.

8 декабря вышло интервью Трампа телеканалу NBC News. В беседе с журналистами политик уточнил, что завершит украинский конфликт, если у него будут соответствующие возможности. Республиканец также добавил, что, когда он вступит в должность, киевский режим, «вероятно», не будет получать помощь в таких объёмах, которые предоставляются Украине в настоящее время.

9 декабря Трамп рассказал, что работает над концепцией завершения украинского конфликта. 16 декабря американская газета The New York Times написала, что избранный президент США не позволит Украине вступить в НАТО и не даст Киеву гарантии безопасности.