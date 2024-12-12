Вашингтон, 12 декабря, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос, сократит ли он помощь Украине в случае её отказа от мирного соглашения с Россией, которое он намерен предложить.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Причина, по которой я не хочу говорить вам об этом, в том, что как переговорщик я начинаю с очень хорошего плана, но как только начинаю раскрывать детали, этот план практически теряет свою ценность», — сказал Трамп в интервью журналу Time.

Он добавил, что предпочитает держать свои намерения в секрете, чтобы сохранить эффективность переговорного процесса.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 12 декабря заявил, что хочет заключить сделку по Украине и единственный способ добиться этого — это «не бросать её».

12 декабря газета The Hill написала, что американские законодатели поручили главам разведывательных ведомств оценить последствия возможного отказа от помощи Украине и поражения Киева в конфликте.

Газета The New York Times 10 декабря писала, что администрация Трампа вряд ли продолжит оказывать финансовую помощь киевскому режиму в том же объёме, в котором на данный момент она поступает от администрации действующего президента США Джо Байдена.

20 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Киев потерпит поражение в конфликте, если военная поддержка со стороны США прервётся или сократится. По его словам, собственного производства оружия на Украине недостаточно для ведения боевых действий.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.