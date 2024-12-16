Вашингтон, 16 декабря, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта, заявил в понедельник, 16 декабря, избранный президент США Дональд Трамп.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп

Он сказал журналистам, что рассчитывает на завершение военного конфликта на территории Украины ещё до своей инаугурации, которая состоится в конце января.

«[Зеленскому] следует готовиться к заключению сделки», — сказал избранный президент США.

Ранее в этот же день Трамп также заявил, что не пригласил Зеленского на свою инаугурацию, и допустил, что отменит предоставленное его предшественником Джозефом Байденом «разрешение» ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь России.

Также избранный президент США отмечал, что усердно работает над прекращением конфликта на Украине и что «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут.

Трамп заявил, что получил от Киева сигналы о стремлении к урегулированию конфликта, и сказал, что его команда намерена вступить в контакты с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским.

Ранее 16 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент предпосылок для переговоров с Киевом нет. Условия России должны быть выполнены, сказал Песков. Также он напомнил, что Зеленский запретил властям Украины вести переговоры с Россией.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. В ноябре обозреватели The Wall Street Journal отмечали, что сценарий, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости. Позднее они также сообщали, что команда избранного президента США не поддерживает вступление Украины в НАТО.

Песков отмечал, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться с предвыборными обещаниями.

Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

В ноябре президент заявил, что вышеперечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в сентябре отмечал, что Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока на выбьет украинских террористов из Курской области.