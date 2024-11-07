Вашингтон, 7 ноября, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Команда республиканца Дональда Трампа, предположительно победившего на президентских выборах в США, обсуждает новый сценарий завершения конфликта между Россией и Украиной. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила 7 ноября газета The Wall Street Journal (WSJ).

Егор Алеев/ТАСС

Собеседники издания уточнили, что план включает несколько ключевых пунктов. Так, предлагается заморозить текущую линию фронта, а по всей её протяжённости объявить демилитаризованную зону.

«Кто будет обеспечивать её безопасность — не ясно, но один из собеседников газеты исключил задействование американских войск или контингентов ООН и других финансируемых США организаций», ― отметил источник издания.

Неназванный член команды Трампа подчеркнул, что Вашингтон не посылает американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине, и предложил попросить поляков, немцев, англичан и французов этим заняться.

Ещё одним важным пунктом нового сценария станет отказ Киева от планов вступать в НАТО минимум на 20 лет. За это США продолжат снабжать Украину оружием.

Издание указало, что этот план схож с тем, который описал в сентябре кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. Он утверждал, что Трамп предложит России, Украине и Европе самим договориться о мирном урегулировании, при этом Россия сохранит контроль над частью украинских территорий.

По словам собеседников WSJ, Трамп ещё не утвердил окончательный план урегулирования конфликта и намерен обсудить его с советниками.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня республиканец Вэнс выступал за прекращение помощи вооружениями Украине и скорейшее урегулирование конфликта. Он считает, что Киев при любых мирных договорённостях будет вынужден пойти на территориальные уступки. Сенатор призывал палату представителей блокировать помощь ВСУ. По мнению Вэнса, Украина должна получить нейтральный статус, а её границы нужно заморозить в их нынешнем состоянии.

Трамп 6 ноября заявил сторонникам о своём намерении не развязывать войны, а положить им конец. До этого он неоднократно заявлял, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что после победы Трампа на президентских выборах в США не исключена новая стадия переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта.

США пора положить конец украинскому конфликту, который уже зашёл в тупик, заявил 6 ноября влиятельный сенатор-республиканец, вице-председатель комитета Сената по делам разведки Марко Рубио.

Одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО, указал президент Владимир Путин. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что США в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине, поскольку именно это государство его и разжигает. Также он заявил, что в России будут судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться со словами. Представитель Кремля напомнил о неоднократных заявлениях Путина о том, что РФ открыта для диалога и обсуждения самых сложных международных проблем.