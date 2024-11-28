Астана, 28 ноября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в июне ставил предварительные условия для мира на Украине, а не для переговоров по этой теме.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Я предварительных условий не формулировал, я не говорил, что предварительные условия для начала переговоров такие-то. Я просто говорил о наших условиях мира», — сказал он на пресс-конференции в Астане по итогам своего визита в Казахстан, отвечая на вопрос об условиях переговоров по Украине после испытания гиперзвуковой ракеты «Орешник».

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжает оставаться готовой к ведению переговоров и готова это делать на условиях, которые он озвучил в середине июня на встрече с руководством МИД РФ.

Путин также указал на то, что у РФ имеется достаточное количество оружия, хотя появление комплекса «Орешник» укрепляет военные позиции страны.

«У нас оружия достаточно, хотя, конечно, я понимаю, мы все отдаем себе в этом отчёт, что появление такого оружия как «Орешник», оно укрепляет военные позиции России», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, газета The Washington Post 26 ноября написала, что ряд официальных лиц в Евросоюзе и США признали необходимость отказа Киева от территорий в пользу для разрешения конфликта на Украине. Они также указали на то, что намерены заставить украинскую сторону в ближайшие месяцы начать переговоры с Россией, уточнялось в статье.

Ранее в этот же день из результатов опроса центра «Социальный мониторинг», стало известно, что за начало переговоров с Россией о прекращении военных действий выступают 64% украинцев. Причиной для этого они сочли слишком большие потери Украины в конфликте.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 28 ноября заявил, что украинский конфликт возможно разрешить с помощью переговоров, если Запад признает отсутствие альтернативы мирному предложению президента РФ. Он добавил, что если западные страны продолжат упорствовать в своих заблуждениях, база для переговоров не появится.

Путин в середине июня отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от желания вступить в НАТО. Киевский режим для начала переговорного процесса также должен признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, уточнил глава государства.