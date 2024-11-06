Москва, 6 ноября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Россия сделает выводы о новом президенте США после первых конкретных шагов, потому что действия политиков могут расходиться с их же предвыборными обещаниями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 ноября журналистам, комментируя предварительные итоги американских выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что в ходе предвыборной кампании в США звучали заявления, в которых речь шла о мирных устремлениях на международной арене. Это важные заявления, но после выборов они могут приобрести иной тон.

«Мы говорим, что мы тщательно всё анализируем, наблюдаем за всем и будем делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам», — сказал Песков.

Разумеется, в Москве внимательно отслеживают все потоки информации по поводу выборов, которые приходят из Вашингтона, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента США прошли 5 ноября, последними голосовали избиратели на Аляске. Пока идёт подсчёт голосов, ведущие американские СМИ уже начали публиковать первые результаты. Предполагается, что Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, одержал верх над своей соперницей, демократом Камалой Харрис.

Согласно прогнозу Fox News, 277 из 538 выборщиков отдали голоса за Трампа, а 226 — за Харрис. Победителю достаточно набрать 270 голосов. Телеканал CNN информировал, что Трамп лидирует во всех семи штатах, исход голосования в которых может определить итоги выборов: Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.

Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Флорида уже объявил себя 47-м президентом США и выразил уверенность, что набрал более 315 голосов выборщиков. Итог выборов он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела».