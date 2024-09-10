Москва, 10 сентября, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока на выбьет украинских террористов из Курской области. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».

Гавриил Григоров/ТАСС Сергей Шойгу

«Мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведём и вести не будем. До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем», — сказал он.

Шойгу добавил, что стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной электростанции является не чем иным, как верхним уровнем терроризма. Секретарь Совбеза добавил, что у украинских террористов было желание и стремление взять Курскую атомную электростанцию, однако этого им не удалось сделать.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких переговоров с киевским режимом в условиях террористических действий в Курской области быть не может. Она напомнила об условиях России по переговорам с Украиной, выдвинутых в июне этого года президентом России Владимиром Путиным. По словам Захаровой, вместо того, чтобы рассмотреть предложение российской стороны, Украина совершила террористическую атаку на Курскую область.

12 августа Путин в ходе совещания потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Он добавил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.