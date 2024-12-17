Москва, 17 декабря, 2024, 18:53 — ИА Регнум. За начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым, погибшим в результате теракта 17 декабря, охотились, заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

Михаил Метцель/ТАСС

В беседе с kp.ru Онищенко подтвердил, что хорошо знал погибшего, и отметил, что Кириллов был крепким профессионалом, болеющим за своё дело.

«[Кириллов] разоблачал и военно-биологические программы, которые Соединённые Штаты на постсоветском пространстве выстраивали (Казахстан, Грузия, Украина). Был экспертом по украинским лабораториям и по тем военно-биологическим наступательным разработкам, которые велись (и ведутся) на Украине. И это убийство — убийство заказное, не заказное, — но, судя по всему, за ним охотились», — сказал Онищенко.

Как передавало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство, по данным следствия, было заложено в электросамокате, его мощность составила более 1 кг тротила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ — об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

В причастности к убийству начальника войск РХБЗ следствие подозревает спецслужбы Украины. Агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ также сообщило, что теракт был организован украинской спецслужбой.

В доме, где проживал Кириллов, можно было снять квартиру без документов, рассказал ИА Регнум один из арендодателей. Очевидцы ЧП рассказали: взрыв был такой силы, что некоторые из жильцов приняли его за воздушную атаку.

Кириллов знал, что на него ведётся охота, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников. Убийство начальника войск РХБЗ равнозначно объявлению Киевом России террористической войны, отметил в своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов. Заказчики убийства, военно-политическое руководство Украины, должны быть уничтожены, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.