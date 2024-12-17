Москва, 17 декабря, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Очевидцы взрыва на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, рассказали ИА Регнум о произошедшем. Некоторые жители решили, что в соседний дом прилетел беспилотник.

РИА Новости/Максим Блинов

По словам местных жителей, взрыв был такой силы, что разбудил всех в ЖК «Среда».

«В 6 утра мы проснулись от взрыва, даже стены задрожали, у машин во дворе сработали сигнализации. Только потом мы узнали, что произошло. Сразу полиция, оперативные службы — все приехали. Я спустилась на улицу и от полиции узнала, что двое человек погибли. Лично я погибшего не знала, но видела его по телевизору. Видела его во дворе часто, на машине с водителем. Не знаю, постоянно ли он тут жил или нет», — объяснила одна из жительниц дома на Рязанском проспекте.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3935923" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Жительница ЖК

Многие жильцы приняли взрыв во дворе за бомбардировку с воздуха.

«Я проснулся от звука взрыва, подумал, что ракетная атака или дрон прилетел. Взрыв был очень громкий. Я живу в соседнем доме. У нас тут стройка только закончилась, в доме напротив ещё идёт ремонт, там двери не закрываются, зайти может вообще кто угодно», — отметил Алексей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/2NvYkJKGR" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте, в результате которого погибли генерал Кириллов и его помощник

На улице, рядом с местом происшествия, где работают оперативные службы, собираются жильцы дома. Они обсуждают между собой трагедию.

«Генерала жалко, мы его знали, хороший был человек. Мы рядом живём, общались с ним. Его водителя тоже очень жалко. Соболезнуем родным, это страшное потрясение», — сказал один из соседей Михаил.

Многие из жильцов дома жалуются на управляющую компанию.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/YJP18nZG2" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве

«Сами видите, как у нас охрана работает, раз такое допустили. Ночью охрана прошла разок, и всё, ночью их вообще никогда не видно и не слышно. Другой раз и пьяные ходят по территории, кричат, ругаются. Даже в квартирах на верхних этажах слышно. Но охранники этим не занимаются. Не знаю, что бы могла сделать охрана, если возле этого подъезда, где произошёл взрыв, как раз стоянка самокатов, их там полно. А так у нас всё открыто: подъезжай, кто хочет», — пожаловалась соседка погибшего генерала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в доме, где проживал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, можно было снять квартиру без документов.