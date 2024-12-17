Москва, 17 декабря, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Заказчики убийства начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова — это военно-политическое руководство Украины, заявил во вторник, 17 декабря, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Эти заказчики сами опубликовали информацию о своей причастности к преступлению, сказал зампред Совбеза на совещании по оборонным госконтрактам.

«Это военно-политическое руководство Украины», — заявил Медведев.

Нужно сделать всё, чтобы заказчики убийства Кириллова были уничтожены, подчеркнул зампред Совбеза. Генерал Кириллов был преданным своему долгу и присяге военачальником, его знали как хорошего профессионала и порядочного человека, сказал также Медведев.

Как передавало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство, по данным следствия, было заложено в электросамокате, его мощность составила более 1 кг тротила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ — об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

В причастности к убийству начальника войск РХБЗ следствие подозревает спецслужбы Украины. Агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ также сообщило, что теракт был организован украинской спецслужбой.

В доме, где проживал Кириллов, можно было снять квартиру без документов, рассказал ИА Регнум один из арендодателей. Очевидцы ЧП рассказали: взрыв был такой силы, что некоторые из жильцов приняли его за воздушную атаку.

Кириллов знал, что на него ведётся охота, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников. Убийство начальника войск РХБЗ равнозначно объявлению Киевом России террористической войны, отметил в своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов.