Москва, 17 декабря, 2024, 12:51 — ИА Регнум. В доме, где проживал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, можно было снять квартиру без документов. Об этом ИА Регнум рассказал один из арендодателей.

РИА Новости/ Максим Блинов

По словам предпринимательницы, большинство квартир, которые сдаются в указанном доме на Рязанском проспекте, используют схему бесконтактного заселения.

«Снять квартиру в ЖК «Среда» можно без паспорта и личных данных. Достаточно войти на «Авито» по номеру телефона и написать любое имя. Мы не проверяем паспортные данные людей, просто нет такой функции как таковой. Человек выбирает даты, когда хочет проживать, вносит оплату — все это происходит дистанционно. Никуда звонить не нужно, и тех, кто будет проживать, мы и в лицо ни разу не видели», — рассказала хозяйка квартиры.

Также напротив дома, где было совершено покушение, стоит полупустой ЖК, который сдали совсем недавно. В нем можно найти квартиры, которые сдают посуточно и долговременно. При посуточной аренде от квартиросъёмщика также не требуется паспортных данных.

ИА Регнум

Жильцы дома рассказали ИА Регнум, что выследить генерала было несложно.

«Его служебная машина каждое утро стояла перед подъездом в одно и то же время. Я ее каждый день видела, когда шла свою машину заводить», — рассказала жительница ЖК.

Сотрудники силовых ведомств изъяли записи с камер видеонаблюдения возле дома на Рязанском проспекте. Мощность взрывного устройства составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА Регнум сообщало, что рано утром 17 декабря Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате подрыва взрывного устройства, заложенного в самокат, оставленный у подъезда ЖК «Среда» на Рязанском проспекте. По словам местных жителей, электросамокат, стоящий без присмотра у входа в дом, никого не удивил и не вызвал подозрения. Около подъезда организована стихийная стоянка электросамокатов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3935904" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> жительница ЖК

Погибший генерал Кириллов 17 декабря должен был провести брифинг Минобороны. Начальник войск РХБЗ известен своими заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний. За свои трудовые заслуги Кириллов получил звание Героя Труда России и «Золотую Звезду». В списке его наград есть ордена «За заслуги перед Отечеством» второй, третьей и четвёртой степеней, а также «За военные заслуги».

7 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ сообщил, что киевский режим готовит провокации, чтобы в дальнейшем обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне спецоперации. Также он доложил, что российская сторона в августе 2024 года выявила факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов.

В декабре 2023 года Кириллов информировал, что в ходе проведения специальной военной операции Россия получила документы, подтверждающие, что США проводили на территории Украины работы с компонентами биологического оружия, а также осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.