Москва, 17 декабря, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Мощность самодельного взрывного устройства (СВУ), с помощью которого был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, по уточнённым данным, составила более 1 кг тротила. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщили в правоохранительных органах.

Михаил Метцель/ТАСС

Ранее сообщалось, что мощность СВУ составила около 200 грамм тротила.

«Мощность взрывного устройства, по уточнённым данным, составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте», — сообщили ТАСС правоохранители.

Как передавало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство, по данным следствия, было заложено в электросамокате.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ — об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

В причастности к убийству начальника войск РХБЗ следствие подозревает спецслужбы Украины. Агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ также сообщило, что теракт был организован украинской спецслужбой.

В доме, где проживал Кириллов, можно было снять квартиру без документов, рассказал ИА Регнум один из арендодателей. Очевидцы ЧП рассказали: взрыв был такой силы, что некоторые из жильцов приняли его за воздушную атаку.

Кириллов знал, что на него ведётся охота, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников. Убийство начальника войск РХБЗ равнозначно объявлению Киевом России террористической войны, отметил в своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов.