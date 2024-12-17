Москва, 17 декабря, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России Игорь Кириллов и его помощник, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Поток».

РИА Новости/ Максим Блинов

Взрыв раздался около шести часов утра 17 декабря. На видео видна вспышка рядом с подъездом. От сильного хлопка сработала сигнализация припаркованных рядом автомобилей, с крыш машин слетел снег.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте. Взрывное устройство, по данным следствия, было заложено в электросамокате. Его мощность составляла около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

Следователи рассматривают несколько версий подготовки теракта на Рязанском проспекте в Москве. Согласно первой версии, убийцы следили за подъездом, из которого вышел Кириллов, из арендованной квартиры в доме напротив. Около 4 утра они поставили у дома самокат, а затем в бинокль наблюдали за домом. Второе предположение — злоумышленники находились в припаркованном во дворе автомобиле. Третья версия — взлом камер жилищного комплекса «Среда». Это позволило убийцам подключиться к видеокамерам жилого комплекса и в момент выхода жертвы подорвать бомбу.

В причастности к убийству начальника войск РХБЗ следствие подозревает спецслужбы Украины. 16 декабря за день до гибели генерал-лейтенанта СБУ сообщила об уголовном разбирательстве в отношении него. В украинском ведомстве утверждают, что Кириллов якобы отдавал приказы применять химические боеприпасы против ВСУ.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв считает, что СБУ накануне взрыва предъявила обвинения начальнику войск РХБЗ для усиления пропагандистского эффекта.