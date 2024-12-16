Москва, 16 декабря, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поддержал мирные усилия правительства Венгрии, но киевский режим отверг их. Об этом заявил журналистам 16 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости

Он напомнил, что российский лидер ранее провёл разговор с главой венгерского правительства Виктором Орбаном.

«Путин поддержал мирные усилия премьер-министра Венгрии, но эти усилия не поддержала украинская сторона, а именно [глава киевского режима Владимир] Зеленский», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков отметил, что команда избранного президента США Дональда Трампа пока не приступила к руководству Белым домом. Пресс-секретарь заметил, что до 20 января 2025 года администрацию Соединённых Штатов продолжит возглавлять действующий американский лидер Джо Байден и его окружение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Орбан и Путин провели беседу, в рамках которой обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины. В ходе разговора президент РФ указал на деструктивную политику киевского режима, действия которого исключают возможность разрешения конфликта на Украине.

15 декабря Орбан рассказал, что предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Премьер-министр уточнил, что украинский политик отверг эту инициативу.

Будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в свою очередь заявил, что команда избранного президента США готова рассмотреть предложение, выдвинутое Орбаном.