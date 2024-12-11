Москва, 11 декабря, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора обсудили украинский вопрос. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Гавриил Григоров

Отмечается, что разговор Путина с Орбаном проходил по инициативе венгерской стороны и в ходе него лидеры двух государств рассмотрели ряд актуальных вопросов в целом поступательно развивающегося торгово-экономического сотрудничества России и Венгрии. При этом внимание было уделено дальнейшему продвижению взаимовыгодных проектов в энергетической сфере.

«Проведён обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике. Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учётом своих контактов с рядом западных лидеров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Путин со своей стороны изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии Киева, продолжающего исключать возможность мирного урегулирования украинского конфликта.

«Обсуждена также напряжённая обстановка в ближневосточном регионе в контексте последних событий в Сирии», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 декабря Орбан заявил по итогам встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, что последний не поднимает вопрос о разрешении украинского конфликта, потому что не уполномочен на это до своей инаугурации в январе 2025 года. Венгерский премьер также выразил уверенность в том, что Трамп после вступления в должность сразу начнёт решать этот вопрос.

Ранее в этот же день стало известно, что Орбан с Трампом в ходе встречи обсуждали вооружённый конфликт на Украине. По словам главы правительства Венгрии, его встреча с избранным главой Белого дома продолжилась около трёх часов.

Президент РФ в июне указывал на то, что одним из условий для переговоров Москвы с Киевом будет заявление последнего об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен будет признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, вернувшиеся в состав России в 2022 году, заявлял глава государства. Позже Путин пояснил, что перечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.