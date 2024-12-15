Вашингтон, 15 декабря, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Команда избранного президента США Дональда Трампа готова рассмотреть выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном предложение о прекращении огня на Украине для дальнейшего урегулирования конфликта. Об этом 15 декабря заявил будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Vladimir Voronin/AP/TASS Виктор Орбан

«Необходимо прекратить боевые действия. И если в качестве первого шага предлагается некое прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это означает», — сказал он в эфире телеканала CBS.

Уолтц добавил, что до инаугурации Трампа 20 января 2025 года его команда координирует свои действия с администрацией действующего президента США Джо Байдена.

При этом Уолтц отказался уточнять, передавал ли Трамп через Орбана какое-либо послание президенту России Владимиру Путину.

Как сообщало ИА Регнум, Орбан 11 декабря рассказал, что предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Венгерский премьер-министр уточнил, что тот отверг его инициативу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 декабря заявил, что, судя по заявлениям Зеленского, Киев отклонил все мирные предложения Орбана. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности их возобновить на основе стамбульских договорённостей 2022 года.

Орбан и Путин 11 декабря в том числе обсудили ситуацию вокруг Украины. В ходе разговора глава государства указал на деструктивную политику киевского режима, действия которого исключают возможность разрешения конфликта на Украине.