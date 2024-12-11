Будапешт, 11 декабря, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Виктор Орбан 11 декабря сообщил, что предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией, но украинский политики не поддержал инициативу.

Global Look Press/Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine

«Мы предложили рождественское перемирие и широкомасштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня однозначно отверг это предложение», — написал Орбан в соцсети X (бывш. Twitter).

Он добавил, что Венгрия за полгода председательства в ЕС сделала всё, что могла для урегулирования украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, Венгрия начала председательствовать в ЕС в июле. Вскоре после этого Орбан посетил Киев для переговоров с Зеленским, а после этого отправился Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер подчеркнул, что рад приезду высокого гостя, и сообщил, что они будут обсуждать ситуацию на Украине.

11 декабря Орбан позвонил Путину. Они в том числе обсудили ситуацию на Украине. Путин в ходе беседы указал на деструктивную политику киевского режима, действия которого исключают возможность урегулирования конфликта.

В октябре президент РФ Владимир Путин указал на нежелание Киева вести диалог с Россией. Для примера он сообщил, что власти Турции предложили новый вариант мирного урегулирования на Украине. Москва согласилась рассмотреть условия, но Киев ответил, что не собирается вести никаких переговоров.

28 ноября Путин в очередной раз отметил, что Россия всегда была открыта для переговоров по разрешению украинского кризиса. Он напомнил, что в июне назвал условия для мирного урегулирования. Тогда президент заявил, что Киев в том числе должен вывести войска из российских регионов и отказаться от плана вступить в НАТО.