Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались шесть раз атаковать Донецк дальнобойными ракетами 13 декабря. О применении врагом реактивной артиллерии калибром 227 мм (HIMARS) и ствольной артиллерии калибром 155 мм сообщил в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Он добавил, что несколько фрагментов сбитых снарядов упали на территории Киевского района, повредив остекление ряда жилых многоквартирных домов. Также в ночь на 14 декабря над рядом российских территорий перехвачены и уничтожены вражеские дроны. Таким известием ознаменован новый, 1024-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Донецк

Всего за ночь, по данным Минобороны, над регионами России уничтожили 37 украинских беспилотников: 12 БПЛА — над Курской областью, семь — над Брянской, пять — над Орловской, 12 — над Краснодарским краем, один — над Азовским морем.

В результате украинских атак жертв среди гражданского населения и существенных разрушений удалось избежать.

Так, семь украинских БПЛА российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над Брянской областью.

В Орловской области в результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых аппаратов повреждено остекление нескольких частных домов, информировал ранее губернатор региона Андрей Клычков.

Также киевский режим снова пытался атаковать гражданские объекты Кубани. В станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Ответом на применение дальнобойных ракет стало нанесение 13 декабря ВС РФ массированного комбинированного удара по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.

О том, что поражение объектов украинской энергетики является в том числе ответом на удары западным дальнобойным оружием по Таганрогу со стороны ВСУ, отмечал накануне представитель Кремля Дмитрий Песков.

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