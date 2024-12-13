Краснодар, 14 декабря, 2024, 02:29 — ИА Регнум. В нескольких муниципалитетах Краснодарского края перехвачены и уничтожены украинские беспилотники. Об этом в ночь на 14 декабря сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В нескольких муниципалитетах края этой ночью уничтожили беспилотники, киевский режим снова пытался атаковать гражданские объекты Кубани. В станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

По данным губернатора края, пострадавших в результате атаки нет. В настоящее время на месте работают экстренные и специальные службы. Кондратьев поручил главе Красноармейского района Александру Харитонову помочь жителям восстановить имущество.

Точное количество сбитых БПЛА Кондратьев не приводит.

Как передавало ИА Регнум, днём 13 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили дрон украинских формирований в небе над территорией Крыма. Уточнялось, что российские военные около 15:10 мск успешно пресекли попытку Киева осуществить теракт с использованием беспилотника самолётного типа по объектам в России.

Российские ПВО за ночь 13 декабря уничтожили 13 украинских беспилотников. В Минобороны уточняли, что пять беспилотников были перехвачены и сбиты над Курской областью, четыре — над Белгородской, три — над Ростовской и один — над Липецкой областью.