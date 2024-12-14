Брянск, 14 декабря, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом в ночь на 14 декабря сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — написал Богомаз в Telegram-канале.

По информации губернатора, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. В настоящее время на местах работают оперативные и экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в нескольких муниципалитетах региона перехвачены и уничтожены украинские беспилотники. В станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна. По данным губернатора края, пострадавших в результате атаки нет. Точное количество сбитых БПЛА Кондратьев не привёл.

Российские средства ПВО за ночь 13 декабря уничтожили 13 украинских беспилотников. В Минобороны уточняли, что пять беспилотников были перехвачены и сбиты над Курской областью, четыре — над Белгородской, три — над Ростовской и один — над Липецкой областью.