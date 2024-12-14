Донецк, 14 декабря, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Не менее семи многоквартирных жилых домов получили повреждения в результате падения фрагментов сбитой ракеты, запущенной ВСУ по городу Донецку в ДНР. Об этом 14 декабря сообщает агентство «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Донецк

Уточняется, что осколками повреждены фасады, взрывной волной выбило стёкла. Помимо этого, повреждён автомобиль и гаражный кооператив.

Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, всего со стороны ВСУ совершено шесть вооружённых атак. При обстреле применялась реактивная артиллерия калибром 227 мм (HIMARS) и ствольная артиллерия калибром 155 мм. Повреждения на территории ДНР получили детский сад в Центрально-Городском районе Горловки и ЛЭП в Никитовском районе.

Пострадавших в результате атак украинской армии нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметил глава ДНР Денис Пушилин, ВСУ предприняли попытку нанести удар дальнобойными ракетами по Донецку, атаку удалось отразить. Жертв и серьёзных разрушений удалось избежать благодаря успешной работе средств противовоздушной обороны.

Как пояснил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сознательные удары ВСУ по гражданским объектам и мирным жителям можно назвать бесчеловечной агонией. Всё делается для запугивания людей, однако они всё равно не боятся, подчеркнул Сальдо.