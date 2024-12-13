Москва, 13 декабря, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Поражение объектов украинской энергетики является в том числе ответом на удары западным дальнобойным оружием по Таганрогу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 13 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Представителю Кремля задали вопрос, является ли масштабный удар по энергетике Украины ответом на удары по Таганрогу.

«В том числе», — ответил Песков.

Как передавало ИА Регнум, вечером 11 декабря Минобороны РФ сообщило об ударе американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Таганрогу. В ведомстве подчеркнули, что атака западным оружием по территории РФ не останется без ответа.

В Минобороны отметили, что российские силы противовоздушной обороны сбили две из шести ракет ATACMS. Остальные были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

13 декабря Вооружённые силы РФ в ответ на применение американского дальнобойного оружия нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. В ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, все объекты поражены.

13 декабря на всей контролируемой киевским режимом территории объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 08:21 мск она была объявлена в Ровенской, Хмельницкой и Волынской областях, а до этого — в остальных регионах.

Позднее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киевской области. Также сообщалось о работе средств противовоздушной обороны.

Мэр Киева Виталий Кличко 13 декабря сообщил о взрывах в Печёрском районе Киева и в районе Вышгорода в Киевской области. Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Буче под Киевом.

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что по всей энергетической инфраструктуре на контролируемой Киевом территории нанесён массированный удар.