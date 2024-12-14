В Орловской области произошло возгорание топлива после атаки БПЛА
В Орловской области произошло возгорание топлива после атаки украинских БПЛА
Орел, 14 декабря, 2024, 03:23 — ИА Регнум. В Орловской области в результате массированной атаки украинских беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры. Об этом ночью 14 декабря сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Сегодняшняя ночь выдалась неспокойной над Орловской областью. В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов», — написал Клычков в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий. По его информации, жертв и пострадавших в результате атаки ВСУ нет.
В это же время губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении в регионе семи беспилотников ВСУ. По информации губернатора, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Как передавало ранее ИА Регнум, перед этим губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в нескольких муниципалитетах региона перехвачены и уничтожены украинские беспилотники. В станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна. По данным губернатора края, пострадавших в результате атаки нет. Точное количество сбитых БПЛА Кондратьев не привёл.