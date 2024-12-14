Орел, 14 декабря, 2024, 03:23 — ИА Регнум. В Орловской области в результате массированной атаки украинских беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры. Об этом ночью 14 декабря сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодняшняя ночь выдалась неспокойной над Орловской областью. В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов», — написал Клычков в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий. По его информации, жертв и пострадавших в результате атаки ВСУ нет.

В это же время губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении в регионе семи беспилотников ВСУ. По информации губернатора, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Как передавало ранее ИА Регнум, перед этим губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в нескольких муниципалитетах региона перехвачены и уничтожены украинские беспилотники. В станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна. По данным губернатора края, пострадавших в результате атаки нет. Точное количество сбитых БПЛА Кондратьев не привёл.