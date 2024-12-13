Москва, 13 декабря, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ в ответ на удар ракетами ATACMS по военному аэродрому у Таганрога нанесли массированный удар по критически важным объектам Украины. Об этом 13 декабря сообщило Министерство обороны РФ.

Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

Отмечается, что в ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.

«Цель удара достигнута, все объекты поражены», — говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, вечером 11 декабря Минобороны сообщило об ударе американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Таганрогу. В ведомстве подчеркнули, что атака западным оружием по территории РФ не останется без ответа.

В Минобороны отметили, что российские силы противовоздушной обороны сбили две из шести ракет ATACMS. Остальные были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

13 декабря на всей контролируемой киевским режимом территории объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 08:21 мск она была объявлена в Ровенской, Хмельницкой и Волынской областях, а до этого — в остальных регионах.

Позднее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киевской области. Также сообщалось о работе средств противовоздушной обороны.

Мэр Киева Виталий Кличко13 декабря сообщил о взрывах в Печёрском районе Киева и в районе Вышгорода в Киевской области. Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Буче под Киевом.

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что по всей энергетической инфраструктуре на контролируемой Киевом территории нанесён массированный удар.