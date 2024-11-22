Белгород, 22 ноября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Интернет в Белоруссии прекратит работу в случае повторения ситуации с протестами в стране, заявил 22 ноября белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи со студентами вузов.

Он напомнил, что в августе 2020 года, когда в республике состоялись президентские выборы, начались протестные акции. В это время в Белоруссии наблюдались проблемы с доступом в интернет.

«Если это повторится, отключим вообще», — сказал глава государства, слова которого приводит информационное агентство «БелТА».

Лукашенко признался, что такие шаги, как отключение интернета, всегда согласовывались с ним. Президент отметил, что он пошёл на подобный шаг в 2020 году, поскольку тогда решалась судьба страны.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января 2025 года в Белоруссии должны состояться очередные выборы главы государства. В феврале 2024 года Лукашенко отмечал, что планирует участвовать в этих выборах.

23 октября глава Белоруссии объявил, что будет баллотироваться на новый срок. При этом ещё в августе 2024 года Лукашенко заявлял, что готовит жителей страны к своему уходу с поста президента.

В начале ноября начальник главного управления — замначальника Генштаба вооружённых сил Белоруссии Владимир Куприянюк предупредил, что белорусская оппозиция, находящаяся за пределами страны и руководимая Западом, готовится к смещению законной власти в стране, причём не исключает и силовой сценарий. Он напомнил, что после выборов 2020 года в Белоруссии были предприняты попытки организации цветной революции, но власти не позволили деструктивным силам осуществить государственный переворот.

Обозреватель ИА Регнум Кирилл Аверьянов в своей статье выразил мнение о том, что президентские выборы в Белоруссии без глобальных перемен в политике республики, а попытки расшатать ситуацию в стране, если они и случатся, обречены на провал.