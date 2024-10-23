Минск, 23 октября, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Дату выборов назначила палата представителей (нижняя палата парламента Белоруссии). Об этом 23 октября сообщило агентство БелТа.

Петр Ковалев/ТАСС

Председатель Центризбиркома республики Игорь Карпенко заявил, что комиссия уже готова к началу избирательной кампании.

Президент Белоруссии избирается сроком на пять лет. После референдума 2022 года в стране ужесточили требования к кандидатам в главы государства. Теперь баллотироваться на высший пост страны могут только граждане по рождению, не моложе 40 лет и постоянно проживающие в Белоруссии не менее 20 лет непосредственно перед выборами.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа Лукашенко заявил, что готовит людей к своему уходу с поста президента. Он напомнил, что занимает эту должность уже 30 лет. По его словам, президентов с таким сроком управления страной ― единицы.

Белорусский лидер также призвал сограждан свыкнуться с мыслью о том, что он «не вечный», и привыкать к мысли о новом лидере. Лукашенко отметил, что преемнику надо оставить мирную страну, чтобы белорусы вспоминали его с благодарностью. Он также пообещал на пенсии переехать в деревню.

В феврале этого года Лукашенко заявил, что намерен участвовать в выборах главы государства в 2025 году. При этом в августе 2022 года президент Белоруссии заявил, что все обвинения в том, что он «боится народа» и «держится за кресло», ложны и он на самом деле «наелся президентством». Лукашенко пояснил, что его главная задача — вовсе не сохранить власть.

Шестые очередные выборы президента Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. Центральная избирательная комиссия 14 августа объявила окончательные результаты голосования. Так, по данным ЦИК, Лукашенко заручился поддержкой 80,1% избирателей.