В Белоруссии назначили дату выборов президента
Выборы президента Белоруссии назначили на 26 января 2025 года
Минск, 23 октября, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Дату выборов назначила палата представителей (нижняя палата парламента Белоруссии). Об этом 23 октября сообщило агентство БелТа.
Председатель Центризбиркома республики Игорь Карпенко заявил, что комиссия уже готова к началу избирательной кампании.
Президент Белоруссии избирается сроком на пять лет. После референдума 2022 года в стране ужесточили требования к кандидатам в главы государства. Теперь баллотироваться на высший пост страны могут только граждане по рождению, не моложе 40 лет и постоянно проживающие в Белоруссии не менее 20 лет непосредственно перед выборами.
Как сообщало ИА Регнум, 18 августа Лукашенко заявил, что готовит людей к своему уходу с поста президента. Он напомнил, что занимает эту должность уже 30 лет. По его словам, президентов с таким сроком управления страной ― единицы.
Белорусский лидер также призвал сограждан свыкнуться с мыслью о том, что он «не вечный», и привыкать к мысли о новом лидере. Лукашенко отметил, что преемнику надо оставить мирную страну, чтобы белорусы вспоминали его с благодарностью. Он также пообещал на пенсии переехать в деревню.
В феврале этого года Лукашенко заявил, что намерен участвовать в выборах главы государства в 2025 году. При этом в августе 2022 года президент Белоруссии заявил, что все обвинения в том, что он «боится народа» и «держится за кресло», ложны и он на самом деле «наелся президентством». Лукашенко пояснил, что его главная задача — вовсе не сохранить власть.
Шестые очередные выборы президента Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. Центральная избирательная комиссия 14 августа объявила окончательные результаты голосования. Так, по данным ЦИК, Лукашенко заручился поддержкой 80,1% избирателей.