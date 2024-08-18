Минск, 18 августа, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 августа заявил, что готовит людей к своему уходу с посту президента. Об этом белорусский лидер заявил в интервью российскому телеканалу «Россия-1».

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Все считают так: «30 лет — это много, с ума сойти», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что президентов, работающих в должности 30 лет, — единицы.

«И люди привыкли: вот он и больше никто. Это неправильно. Я готовлю к этому людей, я не хочу, чтобы было какое-то разочарование или провал», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа Лукашенко призвал сограждан свыкнуться с мыслью о том, что он «не вечный», и пообещал на пенсии переехать в деревню. По словам Лукашенко, он «избаловал немножко» жителей Белоруссии, но они должны понимать, что он «не вечный» и привыкать к мысли о новом лидере.

Также Лукашенко отметил, что преемнику надо оставить мирную страну, чтобы белорусы вспоминали его с благодарностью.

Следующие выборы президента Белоруссии намечены на 2025 год, но точная дата пока не назначена. В феврале этого года Лукашенко заявил, что намерен участвовать в выборах главы государства в 2025 году.

При этом в августе 2022 года Лукашенко заявил, что все обвинения в том, что он «боится народа» и «держится за кресло», ложны и он на самом деле «наелся президентством». Лукашенко пояснил, что его главная задача — вовсе не сохранить власть.

Шестые очередные выборы президента Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. Центральная избирательная комиссия 14 августа объявила окончательные результаты голосования. Так, по данным ЦИК, Лукашенко заручился поддержкой 80,1% избирателей.