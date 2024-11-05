Минск, 5 ноября, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Белорусская оппозиция, находящаяся за пределами страны и руководимая Западом, готовится к смещению законной власти в стране, причём не исключает и силовой сценарий, отметил начальник главного управления — замначальника Генштаба вооружённых сил Белоруссии Владимир Куприянюк в своей статье для издания «Во славу Родины».

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После выборов 2020 года в Белоруссии были предприняты попытки организации цветной революции, но власти не позволили деструктивным силам осуществить государственный переворот, отметил Куприянюк.

«Курируемая Западом беглая оппозиция не смирилась и по-прежнему продолжает подготовку к смещению действующей власти, не исключается и силовой сценарий. В сопредельных с Республикой Беларусь странах продолжается подготовка так называемой белорусской добровольческой армии, основу которой должен составить полк имени Калиновского. Не прекращается вербовка радикально настроенных белорусских граждан, а также их обучение, в том числе путём получения боевого опыта в зоне проведения специальной военной операции», — отметил замначальника генштаба ВС Белоруссии.

В то же время коллективный Запад уже пришёл к осознанию своей неспособности осуществить государственный переворот ни в Белоруссии, ни в России, равно как и обеспечить победу киевского режима на поле боя, а потому НАТО под руководством США уже фактически готовится к открытому вооружённому противостоянию с Москвой и Минском, указал Куприянюк.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители белорусской оппозиции, уехавшие на Запад, не отказались от планов вооружённого нападения на страну. Но нападение на Белоруссию приведёт к началу третьей мировой войны, подчеркнул Лукашенко.

Можно с уверенностью предсказать, что выборы президента Белоруссии в январе 2025 года пройдут, по определению Лукашенко, «по-белорусски чисто и аккуратно»: глобальных перемен в политике республики не ожидается, а попытки расшатать ситуацию в стране, если они и случатся, заведомо обречены на провал, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Кирилл Аверьянов.