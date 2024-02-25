Минск, 25 февраля, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен пойти на выборы. Об этом белорусский лидер сообщил журналистам 24 февраля на избирательном участке, где проголосовал на выборах в парламент и местные советы.

Илья Питалев/РИА Новости Александр Лукашенко

«Пойду-пойду-пойду», ― подчеркнул Лукашенко.

Как сообщило ИА Регнум, следующие выборы президента Белоруссии состоятся в 2025 году. Как заявил глава ЦИК республики Игорь Карпенко, их проведут не позднее 20 июля следующего года.

В прошлый раз белорусы выбирали президента страны 9 августа 2020 года. За действующего главу государства Александра Лукашенко, по данным ЦИК, свои голоса отдали 80,23% избирателей, 9,9% поддержали Светлану Тихановскую. Явка на выборах составила 84,23%.

В Белоруссии 24 февраля впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Всего гражданам предстоит избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. В числе претендентов на депутатские места в парламенте ― 263 кандидата, в местных советах ― 18,8 тысячи.

Лукашенко уже проголосовал на выборах. Глава государства отдал свой голос на избирательном участке № 478, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры в Минске.