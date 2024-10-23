Минск, 23 октября, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение баллотироваться на новый срок, сообщила 23 октября журналистка Ольга Скабеева.

РИА Новости / Михаил Метцель

В своём Telegram-канале она рассказала, что задала Лукашенко соответствующий вопрос в ходе записи интервью для программы «60 минут».

«Хочешь, чтобы я тебе в программе объявил?» — спросил Лукашенко.

Скабеева ответила утвердительно. Президент Белоруссии, в свою очередь, подтвердил, что намерен выдвинуться на новый срок.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут в январе 2025 года.

Президент Белоруссии избирается сроком на пять лет. После референдума 2022 года в стране ужесточили требования к кандидатам в главы государства. Теперь баллотироваться на высший пост страны могут только граждане по рождению, не моложе 40 лет и постоянно проживающие в Белоруссии не менее 20 лет непосредственно перед выборами.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Лукашенко заявил, что готовит жителей страны к своему уходу с поста президента. Он напомнил, что занимает эту должность уже 30 лет, и отметил, что президентов с таким сроком управления страной ― единицы. Белорусский лидер призвал сограждан свыкнуться с мыслью о том, что он «не вечный», и привыкать к мысли о новом лидере. Он также пообещал на пенсии переехать в деревню.

В феврале Лукашенко отмечал, что намерен участвовать в выборах главы государства в 2025 году.

В сентябре президент Белоруссии посоветовал своим политическим оппонентам бороться за власть на президентских выборах, а не на улице. Политики должны рассказывать жителям о своих программах, а не лить на власть потоки грязи, сказал Лукашенко.