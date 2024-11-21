Братислава, 21 ноября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в мае 2024 году посетит Москву вместе с президентом Сербии Александром Вучичем.

Estonian Presidency

В ходе совместной пресс-конференции Фицо отметил, что он и Вучич придерживаются общего мнения о необходимости уважать государства, которые внесли решающий вклад в освобождение их стран от фашизма в период Второй мировой войны.

«Мы договорились, что в мае вместе поедем в Москву», — сказал премьер Словакии.

Как передавало ИА Регнум, ранее Фицо заявил, что отвергает русофобию и готов нормализовать отношения с Россией, когда это будет возможно. В апреле премьер Словакии заявлял, что страна заинтересована в стандартизации отношений с Россией по окончании конфликта на Украине.

В октябре Фицо отметил, что хочет посетить парад 9 мая 2025 года в Москве и будет считать честью, если получит приглашение.

Вучич в октябре в 80-летнюю годовщину освобождения Белграда на русском языке произнёс речь о союзе сербов и россиян в борьбе с фашизмом. Освобождение Белграда — это символ крепкого союза югославских и советских, российских и сербских воинских частей, которые объединились под флагом антифашистской борьбы, сказал президент Сербии.

Ранее Вучич также выразил возмущение тем, что Россию не пригласили на годовщину 80-й годовщины освобождения Освенцима Красной армией. Такое решение оскорбляет память жертв нацизма, сказал он.

Согласно утверждённому правительством РФ плану подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в 2024–2025 годах пройдёт более 170 основных мероприятий, приуроченных к этой дате.

2 сентября президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Её вручат ветеранам войны, в том числе иностранцам, партизанам, труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.