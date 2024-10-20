Белград, 20 октября, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич в 80-летнюю годовщину освобождения Белграда на русском языке произнёс речь о союзе сербов и россиян в борьбе с фашизмом. Глава государства выступил в здании администрации президента страны 20 октября.

МИД РФ/РИА Новости Президент Сербии Александр Вучич

В рамках мероприятия была представлена почтовая марка, выпущенная сербской почтой к 80-летию освобождения Белграда во Второй мировой войне.

«Освобождение Белграда — это символ крепкого союза югославских и советских, российских и сербских воинских частей, которые объединились под флагом антифашистской борьбы», — процитировало Вучича «РИА Новости».

Он напомнил, что фашистов в стране не встречали с цветами и с самого начала их нападения начали вести с оккупантами вооружённую борьбу.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября у Вучича состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил благодарность за поздравления с 80-й годовщиной освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Сербский лидер отметил, что страна благодарна подразделениям Красной армии, которые помогали освобождать столицу Белград.

Путин и Вучич выразили удовлетворение уровнем отношений двух стран, отметив, что они основаны на духовной, культурной и исторической общности, а также на единстве оценок свершившихся исторических событий и современности.

В сентябре Вучич возмутился из-за отказа Польши приглашать Россию в 2025 году на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Он предположил, что делегацию той страны, что создала лагерь, пригласят, и назвал подобную позицию польских властей странной.