Москва, 2 сентября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, следует из указа главы российского государства.

РИА Новости/Гавриил Григоров

«Учредить юбилейную медаль «80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», — говорится в документе.

Согласно указу, медали к 80-летию Победы вручат ветеранам войны, в том числе иностранцам, партизанам, труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Путин поручил правительству обеспечить в установленном порядке финансирование изготовления юбилейных медалей, футляров и бланков к ним.

Указ вступил в силу со дня его подписания, 2 сентября.

В октябре 2022 года на заседании Совета глав государств СНГ в Астане Путин предложил объявить 2025-й годом 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. В июле 2023 года российский лидер подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы. Глава государства поручил оргкомитету «Победа» координировать деятельность по подготовке празднования.

В сентябре прошлого года Путин заявил, что праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы, необходимо провести не только ярко и торжественно, но и наполнить их глубоким содержанием.

В мае 2024 года правительство утвердило план подготовки к этому событию. В рамках празднования в 2024–2025 годах пройдут более 170 основных мероприятий, в том числе с участием представителей иностранных государств.