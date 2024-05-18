Москва, 18 мая, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Председатель правительства Михаил Мишустин пописал распоряжение об утверждении плана подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на официальном сайте кабмина.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Более 170 основных мероприятий пройдут в 2024–2025 годах, отметили в правительстве.

«В плане предусмотрены как торжественные мероприятия при участии представителей иностранных государств, так и памятно-мемориальные мероприятия, посвящённые решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны», — сообщил кабмин.

Отдельное внимание уделят увековечиванию памяти воинов, погибших в годы войны. Пройдут благоустройства воинских захоронений, в том числе за рубежом, поисковые работы в местах боевых действий и перезахоронение останков погибших, обнародование материалов о войне из фондов российских архивов.

Кроме того, власти запланировали социально значимые проекты, творческие мероприятия и акции. В населённых пунктах организуют передвижные экспозиции, исторические фестивали, премьерные спектакли, концерты. Пройдут посвящённые Великой Отечественной войне гастроли ведущих творческих коллективов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ 31 июля 2023 года. В указе отмечалось «всемирно-историческое значение победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Президент поручил правительству принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны.

9 августа прошлого года глава государства подписал указ об оргкомитете по празднованию 80-й годовщины Победы. Председателем оргкомитета назначили руководителя администрации президента Антона Вайно.

В октябре 2022 года на заседании Совета глав государств СНГ в Астане Путин предложил объявить 2025-й годом 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Также его следует объявить годом мира и единства в борьбе с нацизмом, добавил он и напомнил о попытках отдельных государств стереть из памяти подвиг народов СССР, спасших мир от нацизма.